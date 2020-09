Cinema: a Bari le riprese della serie tv 'Il medico della mala'

Dalle ore 7.00 del giorno 28 settembre 2020 alle ore 23.00 del giorno 29 settembre 2020 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: - strada Stoppelli, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Amendola ed il muro perimetrale delle FSE (sottostante il ponte Padre Pio) - via Martiri d’Otranto, tratto compreso tra piazza del Redentore e corso Italia - via mons. F. Nitti, ambo i lati, tratto compreso tra via don Bosco ed il muro perimetrale delle FF.SS. Il giorno 28 settembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito, esclusivamente per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulla strada Stoppelli, ambo le carreggiate del tratto compreso tra via Amendola ed il muro perimetrale delle FSE (sottostante il ponte Padre Pio).





Dalle ore 8.00 del giorno 28 settembre 2020 alle ore 20.00 del giorno 29 settembre 2020 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’ordinanza sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Casanova Multimedia S.p.A., con portata superiore a 3,5 t.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 26 settembre 2020 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’ordinanza sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della Casanova Multimedia S.p.A., con portata superiore a 3,5 t.