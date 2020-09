Tennis: a Parigi Giustino qualificato per il tabellone principale. Bene anche Gatto, Monticone e la Errani

Tra le donne nel secondo turno Giulia Gatto Monticone ha vinto 4-6 6-3 6-1 contro la francese Monnet. Sara Errani ha superato 6-4 6-1 la spagnola Guerrero Alvarez. Martina Trevisan ha battuto 6-3 6-4 l’americana Muhammadi. Eliminata Martina Di Giuseppe 6-2 6-3 dall’ungherese Galfi. Elisabetta Cocciaretto ha perso 6-1 6-2 con la danese Tauson. La russa Zvonareva ha prevalso 6-0 6-4 sull’ altra russa Rodionova. L’australiana Sharma ha superato 6-4 6-4 la giapponese Naito. La rumena Niculescu ha prevalso 6-0 6-7 6-3 sulla bulgara Kostova. La cilena Seguel ha battuto 6-4 4-6 6-3 la svizzera Kung. L’altra rumena Ruse ha vinto 6-2 7-5 con l’americana Di Lorenzo.

- A Parigi nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros di tennis maschile Lorenzo Giustino ha vinto 6-3 7-5 contro il tedesco Brown e si è qualificato per il tabellone principale. Eliminato Roberto Marcora che non si è presentato all’incontro col francese Bonz per problemi muscolari. Il canadese Diez ha superato 6-3 6-4 il francese Coucaud. L’ecuadoriano Gomez ha sconfitto 6-2 4-6 7-6 il kazako Popko. Lo spagnolo Martinez ha prevalso 6-2 6-3 sull’americano Blanch. L’australiano Vukic ha battuto 6-3 3-6 6-3 l’altro americano Jung. Il britannico Broady ha vinto 7-6 6-4 con l’australiano Polmans.