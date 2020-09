Cisl: Annamaria Furlan domani a Bari

BARI - Annamaria Furlan sarà domani, 15 settembre, a Bari per partecipare ai lavori del Consiglio generale della Cisl Puglia che eleggerà il nuovo Segretario generale regionale. L’appuntamento è per le 9:30 all’Hotel Parco dei Principi (prolungamento Viale Europa 6 – in zona Aeroporto a Bari). Al Consiglio generale insieme alla leader della Cisl sarà presente la Segretaria generale regionale uscente, Daniela Fumarola, che lo scorso 29 luglio a Roma è stata eletta componente la segreteria confederale nazionale. Per il rispetto delle norme anti Covid è richiesto ai colleghi della stampa che interverranno per le interviste, di dotarsi dei dispositivi di protezione necessari e di registrarsi all’arrivo in hotel per la tracciabilità delle presenze.