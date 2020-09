Coppa Italia: il Bari travolge 4-0 al San Nicola il Trastevere e vola al secondo turno

(credits: Ssc Bari Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno di Coppa Italia il Bari ha vinto 4-0 in casa col Trastevere. Nel primo tempo la squadra di Gaetano Auteri insidiosa con Marras. D’Ursi crea problemi in area di rigore. Antenucci sfiora il gol. Al 15’ il Bari passa in vantaggio con D’Ursi, tiro di destro in diagonale su passaggio di Antenucci. Al 23’ raddoppia Marras con un pallonetto di sinistro. Il Trastevere in contropiede. Fontana va vicino alla rete. I pugliesi propositivi. Corsinelli di testa centra la traversa. Al 36’ il Bari realizza il terzo gol con Antenucci di testa su cross di D’Orazio. Marras per poco non realizza la quarta rete.

Nel secondo tempo i biancorossi incisivi con Corsinelli. Celiento impensierisce la difesa del Trastevere. Al 28’ il Trastevere rimane in dieci. Espulso Sabelli per un fallo duro su Celiento. Al 30’ il Bari segna il quarto gol con Candellone di testa su cross di Ciofani. Netto successo per i biancorossi. Nel secondo turno mercoledì 30 settembre giocheranno a Ferrara contro la Spal.