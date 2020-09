- Momenti di paura a ridosso del Ponte Punta Penna di Taranto, in Zona Buffoluto, dove è scoppiato un incendio che dalle sterpaglie ha preso forza diventando di grandi dimensioni. Sulla strada ci sono stati rallentamenti in quanto le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, limitando il traffico stradale ad una corsia per permettere ai Vigili del fuoco di spegnere le fiamme.