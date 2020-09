Coronavirus: in Italia 1.494 nuovi casi e 16 vittime

ROMA - Cala il numero di contagi e vittime in Italia nelle ultime 24 ore, ma quelli che arrivano dal Ministero della Salute non sono purtroppo dati tranquillizzanti. I nuovi casi sono scesi infatti dai 1.766 di ieri a 1.494, mentre le vittime da 17 a 16 morti. Ma come sempre il lunedì sono diminuiti (stavolta bruscamente) anche il numero dei tamponi: 51.109, 36 mila meno di ieri e meno della metà rispetto ai picchi che si raggiungono a metà settimana. I guariti sono 773 (ieri 724), ma a preoccupare è la crescita dei ricoverati nei reparti Covid: +131 di cui 10 in terapia intensiva.