Covid, Speranza: "Vinceremo il virus, ma davanti a noi mesi non facili"

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2020 - Al ministero della Salute la conferenza stampa per la presentazione della campagna 'Frecciarosa - La prevenzione viaggia in treno', dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza: "Vinceremo questa battaglia contro il coronavirus, serviranno ancora alcuni mesi che non saranno facili, abbiamo bisogno di massima attenzione, rispettare le regole: mascherine, distanziamento, evitare gli assembramenti. Il rigore e le misure dure ci hanno permesso di stare un po' meglio rispetto ad altri paesi".