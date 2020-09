Crociere: arrivata oggi a Brindisi Costa Deliziosa

GENOVA – Costa Crociere ritorna nel porto di Brindisi con Costa Deliziosa, la prima nave della compagnia italiana a riprendere il mare con ospiti a bordo. Costa Deliziosa è arrivata a Brindisi stamattina proveniente da Bari, nell’ambito di un itinerario di una settimana dedicato alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia, con scali solo in porti italiani. Le tappe successive di questa prima crociera saranno Corigliano-Rossano, Siracusa, Catania, Trieste e Bari. L’itinerario si ripeterà sino al 6 ottobre, con scali a Brindisi tutti i martedì, dalle 7 alle 18, e per le prime tre crociere sarà riservato solo a ospiti residenti Italia."La città di Brindisi è davvero contenta di accogliere la ripresa dell’attività crocieristica. La presenza di Costa Crociere conferma l’interesse di una compagnia prestigiosa per la nostra città e ne siamo grati. Apprendiamo di tutte le misure di sicurezza sanitaria adottate nel rispetto dei viaggiatori e della nostra comunità. Siamo pronti ad accogliere i crocieristi già per i primi approdi di settembre. Vogliamo che il porto di Brindisi, con la sua storia millenaria, si affermi sempre più come punto di riferimento della stagione crocieristica." – ha dichiarato il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi."E’ un grande piacere poter tornare nuovamente in crociera con le nostre navi a Brindisi e ringraziamo la città per la bella accoglienza. L’arrivo di Costa Deliziosa segna il ritorno delle crociere a Brindisi e quindi anche la ripresa di un settore che può avere un impatto economico positivo per l’economia locale” - ha dichiarato Carlo Schiavon, Country Manager Italia Costa Crociere - "Come unica compagnia di crociere italiana abbiamo deciso di ripartire proprio dal nostro Paese, perché offre una varietà di destinazioni uniche, come Brindisi, che sono molto attraenti sia per chi non le ha mai visitate, sia per chi le vuole riscoprire da una prospettiva diversa. Grazie alle nuove procedure sanitarie, a cui abbiano lavorato con le autorità italiane e con l’aiuto di un panel di esperti, i nostri ospiti potranno godere della miglior vacanza in crociera, con tutte quelle esperienze che hanno sempre apprezzato, nel rispetto della massima sicurezza, non solo per chi è a bordo ma anche per le comunità delle destinazioni visitate.”Per la ripartenza delle sue crociere Costa ha sviluppato insieme a un panel di esperti scientifici un nuovo protocollo, il Costa Safety Protocol, che contiene nuove misure operative adeguate alle esigenze della situazione COVID-19, perfettamente conformi alle disposizioni in materia definite dalle autorità italiane ed europee. I passeggeri in arrivo oggi a Brindisi su Costa Deliziosa sono stati sottoposti prima dell’imbarco, avvenuto a Trieste e Bari, al controllo della temperatura corporea, alla verifica del questionario sanitario e a un test con tampone antigenico. Nell’eventualità di casi sospetti è possibile effettuare un test con tampone molecolare. Prima dell’imbarco anche l’equipaggio è stato sottoposto a test con tampone molecolare in momenti diversi, ed ha osservato un periodo di quarantena di 14 giorni. Il test sull’equipaggio viene inoltre ripetuto una volta al mese.Le destinazioni comprese nell’itinerario di Costa Deliziosa potranno essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate dalla compagnia in gruppi ristretti di persone, con controllo della temperatura prima di uscire e di rientrare a bordo, e utilizzo di mezzi igienizzati. Per quanto riguarda Brindisi, le escursioni prevedono un tour approfondito del centro storico della città, Lecce, Ostuni, Otranto, Gallipoli.L’offerta a bordo della nave è stata ridisegnata secondo le procedure del protocollo di sicurezza, ma senza rinunciare agli elementi caratteristici della vacanza in crociera, anche grazie al distanziamento fisico favorito dalla riduzione della capienza della nave. Ad esempio, gli spettacoli vengono ripetuti più volte per gruppi ristretti di persone; i ristoranti offrono solo il servizio al tavolo; la capacità delle sedute nei teatri, show lounge, bar e ristoranti è stata rivista per tenere conto del distanziamento fisico; per alcune aree, come spa, piscine, miniclub per bambini, sono previsti ingressi scaglionati con un numero limitato di persone alla volta. Sono state inoltre intensificate le attività di sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti di bordo, comprese le cabine, e sono stati potenziati i servizi medici. Ulteriori misure a garanzia della sicurezza sono l’utilizzo della mascherina quando necessario, gli erogatori con gel igienizzante per le mani e la misurazione della temperatura corporea garantita in qualsiasi momento tramite dispositivi elettronici self-service presenti a bordo.Dopo Costa Deliziosa, la prossima nave di Costa Crociere a riprendere il mare sarà Costa Diadema il 19 settembre da Genova. L’itinerario anche in questo caso sarà solo in porti italiani e riservato a ospiti residenti in Italia, con scali a Civitavecchia/Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. Da ottobre tornerà operativa anche l’ammiraglia Costa Smeralda, seguita a dicembre da Costa Firenze, nuova nave della compagnia in costruzione presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera.