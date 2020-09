Da ottobre il nuovo collegamento Bari – Milano Malpensa di Wizz Air

BARI – Dal prossimo 8 ottobre, Wizz Air opererà un nuovo collegamento giornaliero tra Bari e Milano Malpensa. La rotta segna per la compagnia aerea ungherese l’esordio in Puglia sul mercato nazionale. L’operativo prevede la partenza da Milano MXP alle 11.25 con arrivo a Bari alle 13.00; la successiva partenza alla volta dell’aeroporto lombardo è prevista alle 13.35 con arrivo alle 15.10.“L’annuncio dell’avvio del nuovo collegamento tra Bari e Milano Malpensa -conferma l’importanza strategica della nostra rete aeroportuale, e in questo caso specifico dell’aeroporto di Bari ‘Karol Wojtyla’, nell’ambito del sistema aereo domestico. La nuova tratta sarà volano per l’ulteriore crescita della Puglia, ampliando l’offerta di collegamenti con il nord del nostro Paese. L’annuncio del nuovo volo rappresenta un forte segnale di fiducia verso un futuro che ci auguriamo possa caratterizzarsi per una ulteriore espansione del network. Un traguardo – rilevante - che si inserisce in un contesto di grande impegno di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione e le Agenzie regionali del turismo, per rispondere in maniera efficace alle aspettative di ripresa del territorio. Anche in questo caso, Wizz Air dimostra di essere un partner commerciale affidabile nell’assicurare la più ampia collaborazione per il ripristino della normale operatività dopo il lungo periodo di forzato stop. Ad oggi, i collegamenti operati dal vettore sullo scalo barese sono 16 due dei quali, Tirana e Dortmund, avviati nell’ultimo mese, a dimostrazione dell’importanza del mercato pugliese per il vettore. Aeroporti di Puglia- continuerà il lavoro sinergico con Regione e altre compagnie aeree, affinché quanto prima l’operatività dei nostri aeroporti possa riallinearsi ai livelli pre-Covid-19, in modo da operare su una solida prospettiva di sviluppo e innovazione che guardi al futuro con rinnovata fiducia”. “Siamo lieti di aggiungere un’altra rotta alla nostra rete in continua crescita su Bari. E’ un grande piacere che subito dopo aver annunciato le prime rotte nazionali di Wizz Air, la nostra offerta sia ora integrata con la tanto attesa rotta Bari – Milano. Con le nostre migliorate misure di igiene protettiva a bordo, diamo il benvenuto ai passeggeri che volano sulla flotta più verde di Europa e che potranno godere dell’ottimo servizio di bordo di Wizz”