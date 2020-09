BARI - Domani, giovedì 17 settembre, come preannunciato nei giorni scorsi, il presidente di Fratelli d'Italia, on. Giorgia Meloni, sarà a Bari per una conferenza stampa. L'appuntamento è alle 11 a Villa Romanazzi-Carducci (via Capruzzi, 326).La conferenza stampa si svolgerà nel rispetto delle norme anti contagio.