Emiliano al fianco della scuola pugliese

- "La scuola è un luogo militante e civile che incarna la Costituzione della Repubblica italiana". Nella mattinata di giovedì 17 settembre Michele Emiliano, nel confermare la sua fedeltà alla Carta costituzionale, non è mancato nel dare il proprio sostegno alla ripartenza dell'attività scolastica, dopo i 6 mesi di sosta causati dalla Pandemia.Il governatore uscente della Puglia, e candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre, ha ufficializzato questo suo sostegno in occasione della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Elena Gentile nelle liste del Partito Democratico al Consiglio regionale della Puglia. E, sempre dalla Fiera del Levante di Bari, indipendentemente da quel che sarà l'esito elettorale, Emiliano ha auspicato di poter essere al fianco dei docenti e di tutti gli operatori scolastici il 24 settembre, data di apertura in Puglia dell'anno scolastico 2020-2021.