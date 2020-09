Emiliano, Lopalco e Leo a Molfetta per il primo giorno di scuola

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con il prof. Pieluigi Lopalco e l’assessore Sebastiano Leo questa mattina nell’Istituto comprensivo Manzoni-Poli di Molfetta per dare il via ad una serie di sopralluoghi nelle scuole pugliesi per verificare il rispetto delle misure anti-Covid e prevedere tutti gli scenari osservando gli ambienti funzionanti.“Noi oggi cominciamo un giro di supporto - ha detto Emiliano - nei confronti del mondo della scuola e anche di verifica di tutto quello che sta avvenendo. Abbiamo fatto una scelta, quella di incominciare il 24 e non il 7 settembre e credo sia stata una scelta della Regione Puglia apprezzata da tutti, perché cominciare prima sarebbe stato difficile e anche rischioso.Questo lavoro di supporto nei confronti della scuola durerà tutto l’anno. Iniziamo oggi da Molfetta, è una scelta del tutto casuale, è il luogo dal quale mandiamo un saluto a tutti i nostri insegnanti, i nostri collaboratori scolastici, a tutte le persone che stanno lavorando oggi e naturalmente a tutti gli studenti e genitori. Questi piccoli con il grembiule riempiono il cuore, così come quelli più grandi, perché anche loro si stanno affacciando attraverso la scuola alla vita”.Il sopralluogo si è concluso con una Diretta sulla pagina Facebook della Regione.