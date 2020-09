Eziolino Capuano è il nuovo allenatore del Foggia che per il momento sarebbe riammesso in Serie C, in attesa della sentenza di secondo grado sull’illecito di Picerno-Bitonto del 5 Maggio 2019. La sentenza definitiva dovrebbe essere emessa lunedì prossimo 7 Settembre e la presentazione dei calendari di Lega Pro è stata rinviata dal 10 Settembre, a data da destinarsi. Capuano è del 1965. La scorsa stagione ha allenato l’Avellino in Serie C. Ha rescisso il contratto con la squadra irpina prima di accettare il Foggia.E’ stato scelto dal presidente dei dauni Roberto Felleca e dal direttore tecnico Ninni Corda, i quali sono convinti che il Foggia giocherà in Lega Pro anche dopo la sentenza di secondo grado. Capuano è stato presentato nella sala “Fesce” dello Stadio “Pino Zaccheria” di Foggia ed ha dichiarato:” Prediligo il 3-5-2. Allenare il Foggia mi riempie d’orgoglio. Saremo una squadra organizzata che giocherà con determinazione. Ogni partita sarà difficile e daremo il massimo in campo”. Gianni Francavilla è il nuovo segretario generale del Foggia.