Matteo Faustini: ''Il cuore incassa forte'' è il nuovo singolo

MILANO - Da venerdì 4 settembre sarà in radio “Il cuore incassa forte”, il nuovo singolo del cantautore Matteo Faustini estratto dall’album di esordio “Figli delle Favole” (Dischi dei Sognatori, distribuito da Warner Music Italia).

Il nuovo singolo “Il cuore incassa forte” è un brano che racconta l’importanza di saper reagire di fronte ad un problema, quale può essere la fine di una storia d’amore, e di fare tesoro di quella spiacevole esperienza per crescere e diventare più forti.

Il titolo del brano, nato dall’abile penna del cantautore, presenta un duplice significato: se da una parte il cuore deve imparare a ricevere forti colpi dalla vita “incassando forte”, dall’altra deve essere protetto, come se fosse custodito “in cassaforte”.

«Essere consci di essere deboli è il primo passo per diventare forti. Scrivere canzoni d'amore è uno dei pochi modi che conosco per stare meglio, a volte però è davvero frustrante scrivere una canzone d'amore quando lo si odia – racconta Matteo Faustini – Questo brano ama tremendamente, anche se soffre a causa dell'amore. A fare del bene poi si dorme meglio, perché il bene torna sempre indietro. Non puoi aiutare gli altri se prima non aiuti te stesso, il cuore incassa forte parla di questo».

“Figli delle Favole” è un concept album incentrato sul mondo delle favole e sugli insegnamenti che possiamo trarre da esse. Prodotto da Enrico “Kikko” Palmosi e Mario Natale, il disco affronta, con l’utilizzo di metafore e giochi di parole, temi importanti come il bullismo, razzismo, omofobia e celebra l’amore nelle sue molteplici forme.

L’album contiene inoltre il brano “Nel Bene e Nel Male” (scritto dallo stesso Matteo insieme a Marco Rettani), in gara al 70° Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il suo valore musicale e letterario.