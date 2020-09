(Credits: Formula 1)







Importante avvicendamento al vertice della Formula Uno. Chase Carey sarà infatti sostituito da Stefano Domenicali a partire dal 2021. Finora Domenicali, con un passato importante in Ferrari dove aveva rivestito anche la carica di Team Principal, era stato impegnato in Lamborghini in qualità di Presidente e Amministratore Delegato.