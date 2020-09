Fitto ammette la sconfitta: "Ho dato il massimo"

- Raffaele Fitto, candidato per la coalizione di centrodestra, ha ammesso la propria sconfitta ringraziando tutti per il sostegno durante la campagna elettorale e facendo gli auguri ad Emiliano. Nel commentare la sconfitta, Fitto ha puntato l'indice sull'emergenza Covid: "Sicuramente il dato nazionale parte da una valutazione collegata alla gestione dell’emergenza Covid, una visibilità che ha rafforzato in mondo assolutamente importante tutti i presidenti di Regione in carica e questo ha rappresentato sicuramente un punto di forza". Sul suo futuro, ha detto: "Il mio futuro personale sarà quello di proseguire nell’impegno politico, valuterò anche con gli esponenti mio partito il percorso da portare avanti".