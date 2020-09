Vittoria schiacciante del 'Si' in Puglia per il taglio dei parlamentari. Il 75,22% dei pugliesi si è espresso favorevolmente alla riduzione dei deputati, dagli attuali 630 ai prossimi 400 e degli attuali 315 senatori ai futuri 200. Un vero e proprio plebiscito, se rapportato al 24.78% che, esprimendosi a favore del 'No', si è schierato per la conferma dell'attuale organico che compone i due rami del Parlamento nazionale.