Il Bari vince 3-2 fuori casa contro la Virtus Francavilla Fontana

(credits: Ssc Bari)









Nel secondo tempo la Virtus Francavilla Fontana va vicina al pareggio con Ekuban. I biancorossi sfiorano il quarto gol con D’Ursi. Successo importante per il Bari. Domenica prossima 4 Ottobre la squadra di Auteri giocherà alle 15 allo Stadio “San Nicola” col Teramo. Gli abruzzesi hanno vinto 2-0 in casa col Palermo. La Virtus Francavilla Fontana insidiosa. Ekuban pericoloso in area di rigore. Al 29’ i biancorossi realizzano il terzo gol con D’Ursi, tiro al volo. Al 34’ la Virtus Francavilla Fontana segna con Perez, tiro di destro. Al 45’ la squadra di Bruno Trocini accorcia le distanze con Franco, tiro al volo su passaggio di Perez.

- Nella prima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari ha vinto 3-2 fuori casa contro la Virtus Francavilla Fontana. Nel primo tempo al 5’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Antenucci, tiro da pochi metri. D’ Ursi va vicino al gol. Al 18’ il Bari raddoppia con D’Orazio, tiro di destro su passaggio di Bianco.