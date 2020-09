Jennifer Lopez e Maluma, duetto esplosivo e travolgente

Le due superstar internazionali Jennifer Lopez e Maluma insieme nel nuovo singolo “PA TI” (Sony Music Latin), in radio da venerdì 2 ottobre, e già disponibile in digitale. Il brano è accompagnato dal videoclip diretto da Jessy Terrero e girato a Hungtington e New York.









Una collaborazione straordinaria che unisce due delle più importanti star latine del panorama mondiale: Jennifer Lopez, cantante, producer, attrice pluripremiata, nonché icona di stile e filantropa, è una delle artiste più influenti della scena contemporanea, MALUMA (nome d’arte di Juan Luis Londoño) a soli 26 anni è considerato una delle voci di spicco della musica latina, ammirato dai giovani di tutto il mondo.Prodotto da Jon Leone e Édgar Barrera e scritto da Jennifer Lopez e Maluma “PA TI” farà parte della colonna sonora del film “Marry Me” (Universal Pictures), che vedrà tra i protagonisti gli stessi JLo e Maluma insieme a Owen Wilson.Jennifer Lopez con oltre 75 milioni di dischi ha concluso recentemente un tour mondiale sold out, “It’s my party” , ed è stata protagonista di una performance da record all’Halftime Show del Pepsi Super Bowl. Nel suo curriculum da attrice Lopez ha generato con i suoi film oltre 3 miliardi di dollari. Icona di stile, imprenditrice e filantropa, Jennifer Lopez è stata inserita nella lista delle “100 persone più influenti del pianeta” di TIME, nella classifica “Most Powerful Celebrity” di Forbes e nella “Most Beautiful Woman in the World” di People, oltre ad aver ricevuto il premio MTV Videao Vanguard e due nomination ai Golden Globes per il suo ruolo nel film record di incassi “Hustlers and Selena”. Ad oggi, rimane l'unica artista donna ad aver ottenuto contemporaneamente un album alla prima posizione in classifica e un film al primo posto al box office. Con una carriera che dura da oltre due decenni, Jennifer Lopez è consolidata nella storia come un'icona mondiale.