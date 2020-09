Calcio: il Lecce pareggia 0-0 al Via del Mare col Pordenone

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di andata di Serie B il Lecce ha pareggiato 0-0 in casa contro il Pordenone. Nel primo tempo il Pordenone va vicino al gol con Ciurria. Diaw insidioso in area di rigore. Al 24’ il Lecce centra il palo con Listkoswski, tiro di destro. Meccariello sfiora la rete. Coda crea problemi alla difesa del Pordenone. Nel secondo tempo i salentini propositivi. Henderson manca per un soffio il bersaglio e Coda non inquadra la porta.

Il Pordenone in contropiede con Diaw crea difficoltà al reparto arretrato dei pugliesi. Al 39’ nel Lecce debutta il nuovo acquisto Adjapong , subentrato a Mancosu. Lucioni non concretizza una buona occasione da gol da posizione favorevole. Solo un punto per il Lecce. Nella seconda giornata di andata la squadra di Eugenio Corini giocherà sabato 3 Ottobre alle 16,15 ad Ascoli. I marchigiani hanno pareggiato 1-1 a Brescia.