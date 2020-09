Kygo fa rivivere il successo di Donna Summer 'Hot Stuff'

Difficile che Kygo deluda, ma se lo si unisce a Donna Summer il risultato, oltre che essere imprevedibile, lascia chiunque senza fiato!

La disco music sta tornando grazie a un’innumerevole rosa di artisti come Dua Lipa, Miley Cyrus, Kyle Minogue, Jessie Ware. Era solo questione di tempo che tornasse una delle regine indiscusse del genere: la mitica Donna Summer, che lo ha fatto in un modo totalmente nuovo e inaspettato. Il produttore norvegese ha infatti rilasciato una versione rivisitata del grande successo del 1979: "Hot Stuff".

Non è la prima volta che Kygo si occupa di collaborazioni di questo calibro. Il pezzo con Donna Summer in pochi giorni ha già accumulato 7 milioni di stream e 4 milioni di views su Youtube, quindi le premesse sono buone per bissare il successo dei precedenti singoli.