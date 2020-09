Ligabue: il rocker italiano pubblica il nuovo singolo 'La ragazza dei tuoi sogni'

S'intitola 'La ragazza dei tuoi sogni' ed è il nuovo singolo di Luciano Ligabue. Il brano è accompagnato dal videoclip - diretto da Younuts- con la produzione di Marco Salom per CrossMediaFilms.





Un video onirico ed evocativo in cui le immagini di Ligabue si alternano a quelle di una donna misteriosa il cui volto non viene mai svelato; la “ragazza dei sogni” appunto, che viene descritta solo tramite frammenti e dettagli, lasciando ad ognuno la possibilità di idealizzarla a modo suo.

Cresce intanto l’attesa per “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”, l’evento in data unica per celebrare i 30 anni di straordinaria carriera di LIGABUE che si terrà il 19 Giugno 2021 alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo).





“30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO” sarà il primo grande evento che si terrà in questo nuovo spazio creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di oltre 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.





Non poteva che essere il Campovolo ad incorniciare questo evento con cui LUCIANO LIGABUE festeggerà i 30 anni di una carriera, iniziata nel 1990 con l’album omonimo, un luogo che negli anni lo ha visto protagonista, più volte, con concerti entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana.





Prima del grande evento di giugno Ligabue sarà impegnato con “Europe 2020”, il tour che a Maggio 2021 lo vedrà protagonista nelle principali città europee.