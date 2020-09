Marta e Marco, “tipi insoliti”, anche troppo...

Marco è il più confuso, il ruolo dell’uomo è quello più in crisi. Marta fa la professoressa anche nella vita e nei sentimenti, sempre in cattedra a uniformare il prossimo alla sua visione del mondo ormai senza tabù, o col tabù di non averne. Per cui si capisce perché il marito l’abbia lasciata. Ha reagito cercando consolazione in una compilation di amanti, tipo catena di montaggio. Come marionette che delirano movimenti meccanici, sconnessi. All’invidia del pene è seguita la donna col pene. Metaforico, ovvio.



Lui va in Grecia per trovare un figlio, torna con un compagno: ha scoperto di essere gay. Può succedere a 40 anni, pare che si possa nascondere a sè stessi la propria identità sessuale recitando una parte.Ci si aspetta la folgorazione omo anche da lei (prof. sempre in cattedra), convinta etero con inclinazione alla trasgressione, ma il marito l’ha lasciata per mettersi con un uomo: anche lui ha taciuto la sua vera natura fingendo di essere quel che non era. Un bel mondo di finzioni, nulla è come appare.E’ il concept di “Due tipi insoliti” (“Alibi”, artisti liberi e indipendenti e “Punto al Capo”), opera prima per il teatro dello scrittore tarantino (Martina Franca) Mario Desiati. Un testo ispido che Patrizia Miggiano e Walter Prete, guidati dall’abile, sicura mano del regista Gustavo D’Aversa, traducono al massimo della confusione dei ruoli e delle identità sessuali relativizzate che caratterizza questo tempo.Sulle macerie della famiglia prospera l’ideologia Lgbt, ma a dirlo si è spacciati per nostalgici del Mulino Bianco. Che poi il tutto andrebbe collegato alle culle vuote e agli aborti pro domo propria previa pillola del giorno dopo, spacciando tutto per avanzamento della civiltà, è un discorso che porterebbe lontano.Anche perché, se tutto è relativizzato, se uno va in giro col pesciolino rosso e dichiara di essere una coppia di fatto, pretende subito una normativa per cornice e se gliela si nega, accompagnandolo magari per un tso, è pronta l’accusa di omofobia.Limitiamoci allora all’estetica del lavoro, notando che il linguaggio pesante, a tratti irritante, tradisce la modulazione poetica annunciata dal regista nell’introduzione.Marziale e Pietro l’Aretino parlavano pesante perché c’era da destrutturare il loro mondo che pareva bigotto e moralista (e non lo era).Qui, ormai, non c’è più nulla da destabilizzare: il politically correct ha inturgidito il nostro io e ci sta facendo correre a rotta di collo verso l’azzeramento della civiltà. Ma l’importante è stare nel trend, sedimentare luoghi comuni.Così lo spettacolo risulta a tratti noioso e prevedibile nella struttura. Come incubato da un provincialismo che già il teatro d’avanguardia dei Settanta dell’altro secolo (Nanni, Perlini, Vasilicò, lo stesso Carmelo Bene, ecc.) aveva formattato. Idealmente contiguo alla rabbia del ’68, e quindi quella dimensione escatologica aveva un solido retroterra culturale e politico. Che invece qua risulta posticcio, forzato, enfatico: non c’è alcuna Bastiglia da assaltare.E’ passato mezzo secolo. Oggi siamo immersi nel conformismo dell’anticonformismo. Al servizio del nostro ego bello turgido.