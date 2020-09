(Agenzia Vista) Libano, 08 settembre 2020 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante un punto stampa al termine del suo viaggio in Libano commenta così la notizia dell'uccisione di un 21enne a Colleferro: "Io a un ragazzo di 13 anni, cosa gli dirò? Di non intervenire per sedare una lite? Che messaggio possiamo dare? Dagli accertamenti fatti, Willy si è permesso di tentare di sedare un diverbio, che violenza cieca si è scatenata? Interroghiamoci". /