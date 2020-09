A Bisceglie il 'Festival della Musica'

BISCEGLIE - Come rappresentante del movimento giovanile “Bisceglie Illuminata” sono felice di annunciare la promozione di un festival musicale,dove promettenti artisti e band per la prima volta si esibiranno tutti insieme sul palcoscenico della città di Bisceglie. Questo rappresenta un momento fondamentale per rilanciare la nostra città, evidenziando così tutte le potenzialità nell’ambito culturale e in particolare musicale,con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza e dare la possibilità ai giovani musicisti di mettersi alla prova. La nostra città è vivaio di numerosi giovani musicisti talentuosi, che hanno bisogno di possibili scenari per potersi esibire e dare prova delle proprie capacità. La musica unisce, come la cultura e sono fondamentali per promuovere il turismo locale, una nuova linfa vitale per Bisceglie. Come noto a causa del Covid-19, i musicisti si sono visti cancellare tutte le proprie date di esibizione, così come tanti altri settori messi in ginocchio e pertanto invitiamo la cittadinanza a sostenere quest'iniziativa che, seppur sperimentale può diventare un grande progetto ambizioso per il futuro. Per tale ragione, sarà organizzato un evento denominato “Festival della Musica” che si terrà sabato 26 settembre 2020 presso il Teatro Politeama di Bisceglie con ingresso ore 20:30. Durante la serata, si esibiranno gruppi e singoli su vari generi musicali. Invitiamo solisti e gruppi musicali a voler dare la propria adesione a questo ambizioso progetto compilando il modulo che è possibile richiedere a questo indirizzo mail: festivaldellamusicabisceglie@gmail.com entro il giorno 22 settembre 2020. (Alberto De Toma)