Pallamano: il Conversano vince 32-27 col Fondi

(credits: Pallamano Conversano)

Nella prima giornata del campionato di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 32-27 in casa contro il Fondi. Nel primo tempo gol di Radovanovic, 5-1 per i pugliesi. Rete di Pasqualino Di Giandomenico, il Conversano si impone 15-14.Nel secondo tempo reti di Vulic e Arena, 17-14 per i laziali. Quattro gol dell’argentino Gian Valentino Rossetto, 21-14 per la squadra di Alessandro Tarafino. Rete di Demis Radovcic, 25-24 per il Conversano. Gol di Nelson, il Conversano vince questo tempo e 32-27 tutta la partita. Successo meritato per i biancoverdi.Nei pugliesi valido il contributo di De Giorgio e di Jacopo Lupo. Buona gara disputata da Voliuvach, Vulic e Arena nel Fondi allenato da Giacinto De Santis. Nella seconda giornata il Conversano giocherà fuori casa contro l’Albatro Siracusa. I siciliani hanno perso 26-17 a Cassano Magnago.