Referendum: M5S in oltre 30 piazze pugliesi per il sì al taglio dei parlamentari

BARI - Il M5S oggi in oltre 30 piazze pugliesi per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni del SÌ al referendum del 20-21 settembre. Insieme a candidati e portavoce pugliesi anche la candidata presidente del Movimento 5 Stelle e Puglia Futura Antonella Laricchia e il senatore Danilo Toninelli a Conversano e Noicattaro.“Il 20 e 21 settembre possiamo rendere effettiva una riforma attesa da decenni, con il taglio di 345 parlamentariGrazie al MoVimento 5 stelle lo scorso 8 ottobre 2019 è stata scritta una pagina di storia, perché alla Camera è stata definitivamente approvata la riforma che porta i senatori da 315 a 200 e i deputati da 630 a 400. Si passerà dunque da 945 a 600 parlamentari, portavoce del popolo. E con il referendum abbiamo l’opportunità di cambiare la storia per far sì che le istituzioni siano più efficienti, davvero al servizio dei cittadini. Perché tra le decisioni più giuste per la popolazione e quelle più comode per noi, il M5S ha sempre messo al primo posto il bene comune. Domani saremo di nuovo nelle piazze pugliesi con Luigi Di Maio per continuare a sostenere le ragioni del sì al referendum e del cambiamento in Italia e alla Regione Puglia”."Quando abbiamo vinto le elezioni noi del MoVimento 5 Stelle, abbiamo presentato una modifica puntuale e giusta -la riduzione dei parlamentari. Siamo riusciti a fare una cosa che gli altri promettevano da decenni. Siamo riusciti a far votare questa riforma agli altri partiti che adesso però stanno dicendo il contrario. Ecco noi siamo coerenti con le parole e con i fatti. Il 20 e il 21 settembre è importante andare a votare in massa e votare sì per un Parlamento più snello e più efficiente. E i partiti dovranno pensarci due volte prima di far eleggere persone che entrano in Parlamento solo per un gioco di favori. Applichiamo altruismo e buone pratiche alla politica per risolvere i problemi dei cittadini. In Puglia abbiamo l'opportunità di cambiare con Antonella Laricchia".