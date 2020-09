Regionali '20, Fitto rassicura: "Il centrodestra è compatto"

"E' stata raggiunta una compattezza, vera e seria. Non è un'unità di facciata". A rassicurarlo in prima persona è stato Raffaele Fitto nella serata di sabato 12 settembre che ha visto sfilare sul palco allestito presso il Molo San Nicola in Bari i leader nazionali del centrodestra per sostenere, in vista delle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre, la sua candidatura a Governatore della Puglia. Quanto affermato da Fitto non ha però trovato riscontro negli atteggiamenti di Lorenzo Cesa (Udc-Psi), Antonio Tajani (FI), di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) e di Matteo Salvini (Lega).