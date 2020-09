BARI - Il Vicesegretario Federale della Lega, On. Giancarlo Giorgetti (già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), sarà a Martina Franca questa sera, alle ore 19.30, in piazza XX settembre per il comizio di chiusura della campagna elettorale della Lega Puglia in provincia di Taranto in vista del voto per le elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre.