Regionali '20, Pagano (Pd): "Meloni-Fitto campioni di buffonate"

BARI - “Giorgia Meloni continua a dare il peggio di sé in questa campagna elettorale, mettendo in scena un teatrino ridicolo e rivoltante. Solo di questo è capace la destra, esibirsi in buffonate senza uno straccio di programma per la regione Puglia.” Così Ubaldo Pagano, capogruppo PD in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati.“Giorgia Meloni, poi, dovrebbe guardarsi bene le spalle e conoscere il suo candidato, risaputo esperto di clientele. Il suo candidato è quello verso cui la Regione Puglia ha ancora procedimenti pendenti, con richiesta di risarcimento per svariati milioni di euro. A proposito di soldi pubblici buttati, perché la coppia Meloni-Fitto non ci spiega che fine hanno fatto quei 200 mila euro della Regione utilizzati da Fitto, allora Presidente, per pagarsi spese di Chiara natura clientelare. Anche su questo fatto sarà un tribunale a decidere non se, ma quando Fitto sarà tenuto a risarcire questi soldi ai cittadini pugliesi.”“Tra i tanti candidati che potevano scegliere per le regionali, hanno scelto proprio quello che per dieci(5 da vice e 5 da Presidente) anni ha sbeffeggiato i pugliesi. Visto ciò che in questi anni ha combinato la Lega con i soldi pubblici deduciamo bene quali sono i veri valori della destra.”