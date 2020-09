Regionali, Pellegrino (IC): “Pizzarotti in Puglia e nel Leccese per sostenere il buongoverno del centrosinistra”

LECCE - Il leader di Italia in Comune e sindaco di Parma Federico Pizzarotti farà tappa a Lecce e provincia nel prossimo fine settimana per una serie di incontri con i territori e i candidati al Consiglio regionale della Puglia. Ad accompagnarlo il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia e candidato nel collegio provinciale di Lecce, Paolo Pellegrino.“Siamo felicidi accoglierlo nella nostra bellissima terra. Federico Pizzarotti è un amministratore locale capace, ma soprattutto la stella polare di una forza politica in costante crescita e che si presenta all’appuntamento elettorale con una validissima lista di candidate e di candidati, pronti a sostenere e continuare il buongoverno del centrosinistra pugliese. Italia in Comune sta dimostrando con i fatti tutte le proprie capacità e mettendo al servizio delle comunità sindaci e amministratori locali di tutto rispetto. Ringrazio il vice coordinatore nazionale e sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, che passo dopo passo ci sta egregiamente affiancando in questa sfida elettorale. Una sfida cruciale per evitare che la Puglia torni indietro”.Di seguito gli appuntamenti per le vostre agendeore 10.00, Sala Consiliare del Comune di Poggiardo: incontro istituzionale con la presenza del sindaco Giuseppe Colafati- ore 12.00/15.00 Alessano: incontro per approfondimenti politici e visita alla tomba di Don Tonino Bello-ore 20.30 Lecce, Circolo Ippico “Il Dirupo”: incontro con i candidati e i sostenitori di Italia in Comune