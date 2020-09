Renato Ciardo con 'Solo solo, in mezzo alla piazza' ad Alberobello

ALBEROBELLO (BA) - Appuntamento ad Alberobello domenica 6 settembre (ore 21.00, ingresso gratuito) con Renato Ciardo. Lo spettacolo si terrà in piazza Sacramento, nella splendida cornice del Trullo Sovrano, uno dei cinque siti di Alberobello patrimonio dell’Unesco e rientra nel calendario di manifestazioni di settembre promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Engie, l’azienda che gestisce il servizio di pubblica illuminazione della Capitale dei Trulli.Il comico, figlio d’arte, porterà in scena «Solo solo, in mezzo alla piazza»: dal racconto della quarantena, ai brani frutto dell’effetto della pandemia. Scritto con la complicità dell’autrice Silvia De Sandi, Renato ha approfittato proprio del periodo della quarantena per ideare e scrivere il suo nuovo spettacolo che è una sorta di riassunto del vivere quotidiano nel periodo della quarantena forzata. Non mancheranno anche momenti musicali scritti sempre nei mesi di quarantena. Lo spettacolo di Renato Ciardo chiuderà la prima settimana di appuntamenti di settembre che ieri sera ha visto ad Alberobello il concerto de I musici Pugliesi, mentre questa sera ci saranno i Radiodervish nell’ambito del Festival Bari in Jazz (biglietti disponibili su ciatickets.com).Ma non è finita qui: nei prossimi giorni la Capitale dei Trulli ospiterà, sempre al Trullo Sovrano, Renzo Rubino (ore 21.00, ingresso gratuito) con un omaggio a Lucio Dalla e dal 10 al 13 settembre sarà la volta di «Transizioni – le nuove frontiere della medicina e del diritto», una serie di incontri di approfondimento su attuali tematiche di bioetica legate ai cambiamenti sociali, culturali, tecnologici e ambientali per favorire la promozione di una corretta informazione. Ad aprire la quattro giorni (giovedì 10, ore 19.30) sarà il prof. Lucio Baccaro, economista alberobellese di fama, direttore del Max Plank Institut per gli studi sociali di Colonia. «La leggerezza di Renato Ciardo chiude con il sorriso un weekend di eventi importanti e allo stesso tempo apre a una settimana di altri appuntamenti di qualità – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone – che porteranno ad Alberobello manifestazioni di rilievo nel rispetto di tutte le norme anti Covid, grazie alla preziosa collaborazione di organizzatori, Polizia Locale e Ser».