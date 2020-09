Sanità, Gemmato (FdI): "Piano di rientro grande fake new"

ROMA - "Imbarazzante il tempismo con cui il ministro Roberto Speranza ha regalato a Michele Emiliano, in piena campagna elettorale, la più grande fake new sulla Sanità pugliese pur di raccattare qualche voto in vista delle elezioni regionali. La Puglia fuori dal piano di rientro dopo 15 anni è l'ennesimo tentativo di prendere in giro i pugliesi: deve intendersi solo in riferimento ai Livelli essenziali di assistenza, non anche agli aspetti economico finanziari. Non lo dico io ma la procedura di valutazione tecnica del MEF, che prevede un passaggio di approvazione in ordine agli aspetti finanziari e, per tale ragione, la Puglia al momento risulta ancora in una situazione critica. Per questo sarei curioso di verificare con cura il Piano Operativo presentato dalla Regione ai Ministeri competenti in ordine al Piano di rientro." Lo dichiara l'on., coordinatore regionale pugliese di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità di FdI.