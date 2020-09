Serie D, Girone H: il Taranto sfida il Picerno, il Brindisi gioca col Gravina

FRANCESCO LOIACONO - La prima giornata di Serie D che si disputerà domani proporrà delle partite molto interessanti per le squadre pugliesi nel girone H. Il Taranto sfiderà in trasferta il Picerno e sarà determinato ad ottenere i tre punti per imporre subito la sua autorevole candidatura alla promozione in Serie C. Il Brindisi affronterà allo Stadio “ Fanuzzi” il Gravina e vuole centrare la vittoria per iniziare a porre le basi per un campionato di vertice. L’Audace Cerignola cercherà di superare allo Stadio “ Monterisi” l’Altamura per soddisfare immediatamente i suoi tifosi.

Il Bitonto sulla cui panchina debutta l’allenatore Nicola Ragno punta ad un successo nella gara interna con l’Andria per iniziare subito bene la stagione dopo la delusione per la mancata storica promozione in Serie C. Il Molfetta che è ritornato in Serie D dopo 24 anni dovrà vedersela in trasferta col Lavello e mira ad un risultato positivo nella corsa verso la salvezza. Il Casarano dopo il successo 3-1 a Carpi nel primo turno di Coppa Italia vuole imporsi allo Stadio “Capozza” con il Real Aversa per confermare il suo eccellente momento di forma. Il Fasano si recherà sul campo della Puteolana e ha come obiettivo un blitz esterno per inserirsi dall’inizio di questo torneo in zona play off. Il Nardò dopo il ripescaggio in Serie D giocherà a Sorrento e cercherà i tre punti per accontentare i suoi supporters.