Squalo bianco attacca una barca a pochi metri dalla riva: il video choc

Pochi istanti più tardi, evidenzia Giovanni D'Agata - presidente dello “Sportello Dei Diritti'' - la barca è stata attaccata violentemente da un grande squalo bianco. "Ha danneggiato il motore dell'imbarcazione con un morso, ha raccontato Jake Brisbane, prima di allontanarsi. Sarà stato lungo 5 metri. Fortunatamente siamo riusciti a scappare via senza nessuna conseguenza. Non pensavamo di trovarci nel suo territorio di caccia". L’avvistamento di oggi arriva quando il Consiglio di Illawarra ha chiuso le spiagge di Bulli, Thirroul, Sandon Point e Woonona e Lifesavers ha esortato le persone a non fare attività sportiva in mare. "Chiediamo a tutti di rimanere fuori dall'acqua tra Sandon Point e Bulli Beach", ha detto oggi il Comune di Wollongong. "C'è stato un numero significativo di squali avvistati nella zona dopo che una balena morta è stata portata via a Waniora Point, Bulli"."Surf Life Saving Illawarra. # Avvisa nuotatori, surfisti e subacquei di non entrare in acqua sulle spiagge di #Bulli e Sandon Point a causa del numero significativo di grandi squali nella zona che si nutrono di una carcassa di balena morta", Surf Life Saving NSW ha postato su Twitter.











I soccorritori hanno anche condiviso un video della carcassa di balena che si schianta contro le rocce sulla spiaggia della zona, con le pinne di squalo visibili nell'acqua nelle vicinanze. I bagnini del Comune stanno lavorando con il National Parks and Wildlife Service e la Polizia del NSW per rimuovere in sicurezza la carcassa dalla spiaggia.

