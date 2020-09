ROMA - Sono stabili i contagi in Italia diffusi questo pomeriggio alla Protezione civile: i nuovi casi sono 1.616 (erano 1.597 ieri), mentre le vittime sono ancora una volta 10, per un totale di 35.597 morti dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 98.880, anche qui in aumento rispetto a ieri quando erano stati 94.186. I guariti sono 547 (ieri 613).