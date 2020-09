Uccio De Santis positivo al Covid

Il comico Uccio De Santis è risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia è lo stesso attore barese alla vigilia del suo spettacolo a Lugano, in Svizzera, in un comunicato riportato anche da Tio.ch: "Come ben sapete, a causa dell'emergenza Covid-19, il primo spettacolo previsto a Lugano fu cancellato e rinviato, e me ne sono fortemente dispiaciuto. Ero molto contento di poter venire da voi il prossimo weekend (oggi, ndr) ma, purtroppo per me, questa volta sono risultato io stesso positivo al Covid-19 e presento tutti i sintomi della malattia. Ma sono forte e sono qui a scrivervi che ci vedremo il 24 aprile 2021 e di tutta questa storia ci faremo solo una grossa risata. Vi abbraccio tutti e so che capirete quello che sta capitando a tutti noi. Vi voglio bene, Uccio De Santis.“