Aiuti al Sud, Conte boccia il passato

"Anch'io, nel passato, ho sentito invocare misure ingenti per il Sud". Tornare a quella linea è per Giuseppe Conte l'errore da evitare e, affinchè si eviti la ripetizione dello stesso, si dovrà ricorrere a dei finanziamenti adeguati a dei progetti specifici da dover presentare in Europa. Fresco di relazioni internazionali per la sessione straordinaria del Consiglio Europeo di Bruxelles, e in occasione dell'inaugurazione della 84esima Campionaria del Levante, pur ricordando i moniti meridionalistici dei suoi predecessori alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conte ha ribadito - anche in veste di uomo del Sud - che il Mezzogiorno d'Italia dovrà uscire dall'assistenzialismo puro, contribuendo con le proprie potenzialità alla ripartenza dell'intero Paese.