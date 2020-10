Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 78-70 in casa col Real Madrid

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano ha vinto 78-70 in casa contro gli spagnoli del Real Madrid. Primo quarto, Abalde 5-0 per gli spagnoli. Ancora Abalde, 11-4. Tavares, 13-6. Thompkins, 16-8. Di nuovo Thompkins, il Real si impone 19-10. Secondo quarto, tripla di Llull 22-10 per gli spagnoli. Ancora Llull, 24-14. Thompkins, 26-18. Taylor, 31-20. Thompkins, 35-24. Tavares, 40-26. Laprovittola, il Real prevale di nuovo 42-31. Terzo quarto, Campazzo, 44-38 per gli spagnoli. Abalde, 46-40. Rodriguez, 50-49 per i lombardi. Laprovittola, il Real trionfa 55-54.

Quarto quarto, Datome 60-55 Milano. Shields, 64-57. Campazzo tiene in gara il Real, ma 66-63 per i lombardi. Rodriguez, 68-65. Tripla di Moraschini, 74-67. Rodriguez, Milano vince questo quarto e 78-70 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi allenati da Ettore Messina. Migliori marcatori, nell’Armani Rodriguez 25 punti. Nel Real Madrid Thompkins 15 punti. Nella quinta giornata Milano giocherà giovedì 22 Ottobre fuori casa contro i russi dello Zenit San Pietroburgo.