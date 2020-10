ROMA - In Italia nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 2.548, una cifra superiore rispetto a quella di ieri, 30 settembre di 1.851. In aumento anche i morti (+24), ieri (19). Le persone attualmente positive in Italia sono 52.647. I tamponi effettuati sono 118.236, ieri erano 105.564. Oggi risultano ricoverati 3.097 pazienti (ieri erano 3.047), le terapie intensive sono salite a 291, ieri erano 280.