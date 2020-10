Brillante l’offerta formativa del Conservatorio di Musica di Bari

- Il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari ha concluso, nel mese di luglio, gli esami delle discipline curriculari previste nei differenti corsi di studio, e già è attivo nel’effettuare, nella corrente sessione autunnale, gli esami curriculari, nonché gli esami di ammissione ai corsi propedeutici e accademici per gli aspiranti studenti, anche stranieri. Gli esami, nella sessione estiva, si sono svolti con modalità sia on-line sia mista (con allievi in presenza, e i docenti della commissione in parte in presenza e in parte on-line). Anche per la sessione autunnale sono previste tali due modalità d’esame.Per gli studenti stranieri e residenti fuori della regione Puglia, gli esami d’ammissione ai corsi accademici di I e II livello si svolgono in modalità on-line. I candidati risultati idonei all’esame di ammissione vengono inclusi in una graduatoria di idoneità che avrà validità esclusivamente per l’a.a. 2020/21. Le immatricolazioni saranno disposte sulla base del numero di posti disponibili, quantificato dai competenti organi accademici. L’inclusione nella graduatoria degli studenti idonei, pertanto, non costituisce diritto all’iscrizione.L’offerta formativa proposta dal Conservatorio barese è molto ampia e innovativa, soddisfacendo istanze del territorio, ma anche dettate da nuove professioni emergenti in ambito musicale. L’attuale Direttore, M° Corrado Roselli, persegue con feconda competenza l’itinerario tracciato, in primis, dallo storico, indimenticabile, Direttore Nino Rota, sempre impegnato a contribuire a trasmettere ai giovanissimi studenti musicisti il gusto per i più nobili valori della cultura, dell’arte, della vita, rendendo il Conservatorio di Bari un proficuo crogiuolo di eccellenti musicisti, punto di riferimento artistico nel panorama accademico mondiale.Notizie dettagliate su esami, discipline e corsi di studio, sono pubblicate sul sito del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari ( www.consba.it ).