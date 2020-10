Calciomercato: il Bari acquista l'attaccante Nicola Citro

(credits: Ssc Bari Fb) FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha acquistato l’attaccante Nicola Citro di 31 anni a titolo definitivo dal Frosinone. Ha firmato fino a Giugno 2022. Ingaggiato il centravanti Adriano Montalto di 32 anni a titolo definitivo dalla Cremonese. Ha firmato per due anni. E’ saltata la trattativa con il difensore Marco Chiosa dell’Entella. Sfumati in modo definitivo i contatti con la punta Alessandro Marotta del Vicenza. Nessuna possibilità di arrivare al Bari per il centrocampista brasiliano Lucas Chiaretti che ha rescisso il contratto col Pordenone ma dovrebbe tornare a giocare in Brasile.

L’attaccante Samuele Neglia è stato ceduto in prestito alla Fermana in Serie C. Il difensore Giuseppe Esposito resta al Bari. Tramontata la cessione del centrocampista Zaccaria Hamlili al Perugia in Lega Pro. Il calciatore resta in Puglia ma probabilmente con poche possibilità di giocare. Un buon calcio mercato quello del Bari. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone ha allestito una squadra molto competitiva. L’allenatore Gaetano Auteri ha una rosa di calciatori abbastanza importante per l’obiettivo della promozione in Serie B.