Serie D: il Taranto vince col Bitonto, il Brindisi supera in trasferta l'Aversa ed è primo

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata di andata del girone H di Serie D il Taranto vince 2-1 in casa col Bitonto nel primo derby pugliese. Nel primo tempo al 14’ passano in vantaggio gli jonici con Lagzir su rigore dato per un fallo del portiere Figliolia su Serafino. Nel secondo tempo al 7’ il Taranto raddoppia con Lagzir ancora su rigore dato per un fallo di mano di Di Modugno. Il Bitonto riesce solo a riaprire la partita al 13’ con Sirri su punizione. Il Taranto è secondo con 4 punti, il Bitonto ultimo a 0. Nel secondo derby pugliese l’Audace Cerignola pareggia 0-0 ad Andria.



Il Cerignola è quarto a 2 punti, l’Andria seconda con 4 punti. Il Brindisi vince 1-0 ad Aversa ed è primo in classifica da solo con 5 punti. Per la squadra di De Luca decisivo il gol realizzato al 37’ del secondo tempo da Palazzo con un tiro in scivolata. Il Fasano non va oltre l’1-1 allo Stadio “Vito Curlo” col Sorrento ed è penultimo a 1. Il Gravina travolge 4-1 in casa la Puteolana ed è terzo a 3 punti. Il Molfetta festeggia il ritorno in D dopo 24 anni superando con un netto 3-0 allo Stadio “Poli” il Francavilla in Sinni ed è terzo a 3 punti. Il Nardò va ko 3-0 in casa col Picerno ed è ultimo a 0. Il Casarano pareggia 2-2 a Portici ed è secondo a 4 punti. L’Altamura vince 2-1 in casa col Lavello ed è secondo a 4 punti.