Calciomercato: nuovi acquisti in casa del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato l’attaccante belga Jens Naessen di 29 anni svincolato dal Roeselare. Ingaggiati il difensore Gioacchino Galeotafiore 20 anni dalla Salernitana e il centrocampista Biagio Morrone di 20 anni dalla Lazio. Tesserati il trequartista Silvano Raggio Garibaldi 31 anni dal Como il terzino Giuseppe Agostinone 32 anni svincolato dal Lecco, l’attaccante Emiliano Dema 19 anni dal Prato e il mediano Riccardo Aramini di 20 anni dalla Sampdoria.

Interesse per la punta Nicola Strambelli 32 anni del Lecco. Trattativa col centrocampista Mattia Zennaro 20 anni del Genoa. Il direttore dell’area tecnica Ninni Corda sta allestendo una squadra competitiva. L’obiettivo della società dauna nel girone C di Serie C è la salvezza. Non si esclude però se ci sarà la possibilità nel girone di ritorno l’eventuale inserimento nella corsa verso i play off.