Serie C: il Potenza perde 2-0 a Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata del girone C di Serie C il Potenza ha perso 2-0 a Foggia. Nel primo tempo i lucani insidiosi. Volpe è stato anticipato all’ultimo momento dal portiere Fumagalli. I pugliesi propositivi. Curcio ha creato problemi in area di rigore ai difensori lucani. Al 43’ il Foggia è passato in vantaggio con Germinio, tiro di destro su passaggio di Gentile.

Nel secondo tempo il Potenza ha sfiorato il pareggio con Ricci. Al 27’ il Foggia ha raddoppiato con Dell’Agnello di sinistro su cross di Di Masi. Sconfitta immeritata per il Potenza che ha disputato una buona partita. E’ sesto in classifica con 4 punti. Discreta la prova di Panico. Validi i contributi di Volpe e Cianci. Nella quinta giornata il Potenza giocherà in trasferta contro la Ternana. Gli umbri hanno pareggiato 3-3 a Caserta sono quarti a 6 punti.