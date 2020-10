Campionati mondiali panettone: medaglia d'oro al leccese Giuseppe Zippo

LECCE - Il Maestro Pasticcere Giuseppe Zippo, titolare della Pasticceria “Le Mille Voglie” di Specchia, ha conquistato la Medaglia d’Oro per la Categoria Classico al Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo, svoltosi dal 24 al 25 ottobre 2020 a Roma presso Cinecittà World.Una competizione, organizzata dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, che ha visto la partecipazione di numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo, intervenuti in ottemperanza delle norme di distanziamento previste dall’emergenza COVID-19 e che si sono esibiti nelle tre categorie (Classico – Innovativo – Decorato).La giuria era composta da 4 Campioni del Mondo di Pasticceria: Roberto Lestani, Presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, ed Enrico Casarano, a completare la giuria: Claudia Mosca, Maurizio Santilli e Gianni Pina.L’arte dell’alta pasticceria ha visto una notevole espansione negli ultimi anni attirando l’attenzione di tutti, soprattutto delle nuove generazioni, e la FIPGC nasce nel 2014 da questa esigenza conoscitiva e quindi con scopo divulgativo e di informazione di un mondo che stava coinvolgendo sempre più, essa è l’organo italiano per eccellenza che contribuisce a diffondere e a valorizzare in maniera globale, la cultura del mondo dei dolci, che comprende la pasticceria, la gelateria la cioccolateria ed il cake design.Con le mani in pasta già dall'età di 8 anni, Giuseppe Zippo viene mandato "a bottega" per imparare un'arte. Emozionato e felice di buttare le mani nella farina, non vedeva l'ora di tornare da scuola per potersi recare "al lavoro". Preferendo quindi al telecomandino della Play Station la “sac a poche” da pasticcere, capisce subito cosa volesse fare da grande.Finita la scuola dell'obbligo, intraprende gli studi nella scuola alberghiera dove si diploma con ottimi risultati. Non perde tempo e parte subito in Egitto per un corso di formazione presso Domina Coral Bay a Sharm El Sheik. Torna nella sua terra come aiuto pasticcere in una nota pasticceria della sua zona. Si trasferisce a Firenze presso Pasticceria Nannini con il ruolo di pasticcere. Carico di esperienza ma con la sua terra sempre nel cuore, torna a Specchia, dove coronando il suo sogno, decide di acquistare la pasticceria che aveva visto muovere i suoi primi passi.All'età di 19 anni, insieme a Federica, allora fidanzata e ora moglie e collaboratrice, alla presenza di parenti e amici e alcuni curiosi, il 12 Aprile 2003 da inizio a quella che sarà la sua attività. Dal primo giorno i clienti sono entusiasti e soddisfatti di ciò che il giovane pasticcere mostra in vetrina e il sempre maggior numero di clienti lo porta ad incrementare lo staff.Nel 2014 il locale che lo ha visto crescere non gli bastava più e decide di fare il grande passo trasferendo la sua attività in un nuovo locale, a due passi dal centro storico del Borgo Antico di Specchia con un'ampia e moderna sala e un giardino all'esterno dove poter ospitare un numero maggiore di clienti. La continua crescita delle richieste ha portato Zippo ad un ulteriore aumento del personale, sia in sala che nel suo laboratorio artigianale e dell'attrezzatura sempre.La prerogativa di Zippo è sempre stata l'eccellenza. La scelta delle materie prime di altissima qualità e il confronto con i più importanti maestri di fama sia nazionale che internazionale lo hanno portato il 17 Settembre 2016, a Milano a ricevere dalla giuria presieduta dal Maestro Iginio Massari, il prestigioso titolo di I° Classificato Miglior Panettone Artigianale d'Italia.A conferma della sua bontà, il panettone si aggiudica, il 20 Novembre 2016 (nell'ambito del concorso “Una Mole di Panettoni”), il titolo di I° Classificato Panettone Artigianale Scuola Piemontese.Con un dolce ispirato al suo Salento, nato dal felice incontro di ingredienti quali fichi, mandorle e olive dolci, Perla Nera, conquista a Rimini, il 21 Gennaio 2017, il titolo di I° Classificato Miglior Dolce Debic Italian Style. Il 10 dicembre 2018, a Milano conquista il 3° posto - Pasticceria Gelateria dell'anno nel concorso di BarAwards di Bar Giornale. Il 30 Ottobre a Roma si aggiudica la Medaglia d'Argento nel concorso Miglior Panettone del Mondo di FIPGC.