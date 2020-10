Conte: "Manovra per ridare fiducia. Il Mes? Ne riparleremo"

ROMA - La manovra "ha due obiettivi, sostegno e rilancio dell'economia, abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese": lo dichiara il premierin conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti della manovra.Il presidente del Consiglio, sollecitato in conferenza stampa, è anche tornato sulla questione del Mes: "Ho risposto a una domanda ma non vuol dire che" la questione del Mes "è risolta ieri in conferenza stampa. Ci sono le sedi opportune e ci sarà l'opportunità per parlarne. Anzi vi anticipo: siccome le forze di maggioranza hanno chiesto un momento di confronto ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un patto in vista della fine Legislatura". Conte ha sottolineato che "in questa fase il M5S ha già fissato un appuntamento importante", vale a dire gli Stati generali, e come dunque "sia opportuno definire prima questo passaggio, a meno che il Movimento non sia in condizioni per anticipare"."C'è un negoziato in corso in Uee un'interlocuzione serrata tra Parlamento e Merkel, Consiglio. Non vedo grosse criticità: ancora ballano alcuni miliardi ma sull'ammontare complessivo di 800 miliardi non è un grosso problema e sono molto fiducioso. Il piano nazionale è pluriennale, sono più preoccupato di sopperire al deficit di capacità amministrativa di spesa con meccanismi e strutture normative che non si possano sprecare un euro. Per il resto, troveremo il modo già a inizio anno di avere anticipi in linea con il quadro programmatico che vogliamo assumere".