Coppa Italia, il Monopoli supera la Reggiana e accede al terzo turno per la squalifica di Kargbo

FRANCESCO LOIACONO - Il Giudice Sportivo ha dato la vittoria 3-0 a tavolino al Monopoli in trasferta con la Reggiana per la gara del secondo turno di Coppa Italia che si è giocata il 30 Settembre. I pugliesi accedono al terzo turno di Coppa Italia dove affronteranno mercoledì 28 Ottobre in trasferta il Cosenza. Il Monopoli aveva perso 6-5 ai rigori a Reggio Emilia ed era stato eliminato, ma la società biancoverde aveva fatto ricorso per la posizione irregolare di un calciatore della squadra emiliana, l’attaccante Augustus Kargbo il quale non poteva giocare perché era squalificato.

Dopo 9 giorni il ricorso è stato accettato. L’amministratore unico del Monopoli Alessandro Laricchia ha dichiarato: “ Siamo contenti, abbiamo giocato un’ottima gara a Reggio Emilia. Il nostro segretario dottor Giuseppe Sipone ha svolto un ottimo lavoro e la giustizia sportiva ha fatto il suo corso. Accedere al terzo turno di Coppa Italia per noi è motivo d’orgoglio”. Se il Monopoli vincerà a Cosenza sfiderà fuori casa il Parma mercoledì 25 Novembre.