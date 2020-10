ROMA - In Italia secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute sono 2.578 i nuovi casi di contagio, emersi sulla base di 92.714 test del tampone elaborati nelle ultime 24 ore; ieri i nuovi casi erano stati 2.884 sulla base di 118.932 test. Il numero dei ricoverati nei reparti Covid-19 è pari a 3.287 (+82 rispetto a ieri), di questi 303 si trovano in terapia intensiva: 6 in più rispetto alla giornata di ieri. Le nuove vittime del virus sono invece 18, facendo salire il totale a quota 35.986.