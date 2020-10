ROMA -: sono 3678 (ieri 2677), secondo il bollettino appena diffuso dalla Protezione Civile, e 31 morti (ieri 28). I tamponi sono stati 125.314 (oltre 25mila in più rispetto a ieri). Ci sono 157 ricoverati in più rispetto a ieri, per un totale di 3782, di cui 337 in terapia intensiva (+18, ieri -4).